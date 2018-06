TJ-RJ mantém condenação de Dado Dolabella por agredir Luana Piovani e camareira

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve, em votação realizada nesta terça-feira, a condenação do ator Dado Dolabella a dois anos e nove meses de prisão, em regime aberto, por agredir a atriz Luana Piovani e a camareira Esmeralda de Souza, em 22 de outubro de 2008. A decisão em primeira instância é de agosto do ano passado.

De acordo com o advogado Michel Assef Filho, que defende Dado, a decisão em segunda instância foi tomada pela 4ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e por não ter sido unânime ainda cabe recurso no próprio TJ-RJ, antes de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"A votação foi por dois a um, pois um desembargador entendeu que o juizado não é competente para julgar o processo. Ele entende que não deveria ser aplicada a Lei Maria da Penha, porque não era caso de violência doméstica", explica Assef.