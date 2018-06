TOC, ablutomania e caipigel

Sabe Deus o que será dessa geração que está agora aprendendo na escola a lavar as mãos com rigor quase científico e frequência diária incomum a qualquer outro hábito natural ao ser humano. Até o advento da gripe suína, o que se ensina hoje a uma criança saudável era catalogado como doença pela literatura médica universal. "A ablutomania é uma obsessão pela lavagem das mãos ligada à ideia fixa de infecções", alerta-se para o problema na internet. Diz lá que, na idade infantil, o sintoma pode estar relacionado a outras desordens mentais. Ou seja, o que os adultos chamam de transtorno obsessivo compulsivo (TOC) é agora matéria curricular tal qual o português e a matemática. Mas nenhum vício colateral ao combate do vírus H1N1 será tão grave quanto a possibilidade de uso alternativo do material de higiene fornecido gratuitamente à garotada. Parece que tem aluno do ensino fundamental II levando limão na mochila para fazer "caipigel de álcool" no recreio. Será?! TARÂNTULA NEGRA Lina Vieira foi o principal assunto da reunião de pauta de ontem na redação da Playboy. Parece que vão fazer uma capa com aquela coisa preta e peluda que enfeitava a lapela da ex-secretária da Receita durante seu depoimento no Senado. QUESTÃO DE ORDEM "Sem pit stop, até eu!" Rubinho Barrichello, questionando o título de "homem mais veloz do mundo" conferido ao jamaicano Usain Bolt Sei, sei...! O pai de Michael Jackson garante: o rei do pop será enterrado no próximo dia 29. Isso quer dizer o seguinte: nada! O que Joe Jackson diz, como se sabe, não quer dizer absolutamente nada! Você por aqui? Mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo: Aécio Neves e José Serra vão se encontrar neste fim de semana para um sururu em Aracaju (SE). E olha que eles ainda nem estão em campanha para 2010. Madonna 51 Ao completar 51 anos de idade, Madonna achou uma boa ideia assumir seu namoro com Jesus publicamente, lá pelas tantas das comemorações na costa da Itália. Acordou dia seguinte numa ressaca daquelas. Viés de alta A julgar pelo comportamento do cabelo de Miriam Leitão no Bom Dia Brasil de ontem, o PIB do segundo trimestre vai surpreender os pessimistas de plantão. Foro privilegiado Se fosse julgado pelo Conselho de Ética do Senado, o médico especialista em fertilização que tentava fazer seu trabalho à força numa clínica de reprodução humana teria seus processos por estupro arquivados. Não à toa, o dr. Roger Abdelmassih contratou o advogado que defendeu José Dirceu. Foro privilegiado 2 Outro que está louco para cair nas graças do Conselho de Ética é o secretário pedófilo de Administração de Sorocaba!