Toda a cúpula da Infraero vai ser trocada, diz Jobim

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse ontem que, além da saída do brigadeiro José Carlos Pereira, toda a alta direção da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) será trocada. ''''A tendência é de renovação total'''', afirmou, ao participar de uma simulação de defesa do Exército em Coari (AM), trajando uniforme de campanha. Ele rebateu críticas de que a escolha de Sérgio Gaudenzi - ex-deputado federal, filiado ao PSB - para a presidência da Infraero foi política. Segundo ele, foi ''''uma questão de gestão''''. Em relação ao acidente da TAM, Jobim não descartou a possibilidade de falha técnica, conforme atestou a Airbus. Ele se negou a dar prazo para o fim da crise aérea. O ministro voltou a enfatizar que Congonhas não voltará a ser hub (ponto de distribuição de vôos). Sobre as obras em Guarulhos, afirmou que serão feitas em três etapas: será fechado um terço e mantidas as operações em dois terços. Depois, ela será interditada para as obras no terço de pista central. Nesse período, o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, deverá receber mais vôos. Jobim disse ainda que está fazendo um acordo com a Eletrobrás para garantir assistência técnica na área de energia para todos os centros de defesa e tráfego aéreo (Cindacta) do País.