Tom Zé aprova a mudança e vai até alterar música Em 1972, Tom Zé, lançou um disco homônimo em que cantava A Briga do Edifício Itália e do Edifício Hilton Hotel: O Edifício Itália/era o rei da Avenida Ipiranga:alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto/da sua grandeza/Mas apareceu agora o prédio do Hilton Hotel/gracioso, moderno e charmoso/roubando as atenções pra sua beleza... A música deve voltar às apresentações. Ao saber que o Tribunal de Justiça irá reinaugurar o edifício, Tom Zé reagiu com entusiasmo. "Agora, sou ?tribunalista? de coração. Que notícia boa! Sou um ?tribunalista? de carteirinha. Acho que a ocasião merecia um show lá na frente do hotel. Uma apresentação na entrada do edifício, com caixas de alto-falante sustentadas por helicópteros..." "Veja só, o Hilton estava derrotado, mas ainda tinha uma carta na manga. Mas era um blefe. O Hilton tinha um Royal Straight Flush", disse Tom Zé, relembrando a própria música que compôs em 72. "Vou ter de decorar a letra outra vez. Tenho até uma idéia nova para acrescentar na letra. Alguma coisa mais ou menos assim: o prédio do Hilton Hotel abrigando o Tribunal de Justiça virou todo o ?jogaréu?."