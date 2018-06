Toma que o filho é nosso!

Para quem ainda não entendeu direito como funciona a tal guarda compartilhada aprovada na terça-feira na Câmara dos Deputados, o negócio é parecido com o esquema que São Paulo e Inter de Milão adotaram para o bem de Adriano, o Imperador. Guarda compartilhada é, como o nome diz, a divisão de responsabilidades na formação de uma criatura. Lula e Dilma Rousseff têm, de certa forma, a guarda compartilhada de Carlos Minc pelo menos enquanto ele for ministro. São pais da criança meio a meio (sem trocadilhos com ambiente, por favor!), jamais poderão dizer que esse menino ficou assim porque um ou outro não lhe deu limites. Governo e oposição deveriam, aliás, assumir a guarda compartilhada do Brasil ou pelo menos não deixar suas crias soltas por aí,sem pai nem mãe, como é o caso da proposta de uma nova CPMF e da candidatura Geraldo Alckmin. Deu para entender o espírito da coisa? GIRASSOL "Diga ao povo que eu fico loira de novo amanhã!" Marília Gabriela, jogando pá de cal em sua fase morena, carioca, favelada... PARCEIROS Lula e Serra resolveram levar a sério essa história de uma nova maneira de fazer política. Estão, inclusive, combinando pegar um cineminha no feriadão. Festa dissidente A PF ainda está investigando, mas desconfia que boa parte dos 17.600 LSDs apreendidos ontem no Rio destinava-se à turma que desbundou em 1968 e está comemorando os 40 anos da data. Contratendência Quando menos se espera, chega o 12 de junho. Não vá neste ano pagar o mico de dar uma roupinha da loja de Tom Ford na Daslu pro seu namorado, hein! Quem avisa amigo é! Basta! A CPI dos Cartões Corporativos foi suspensa ontem por duplo W.O.. Isso quer dizer: nem o governo nem a oposição agüentam mais este papo de vazamento de dossiê. Banho de butique O ministro Carlos Minc está tomando coragem para propor o uso de colete à índia caiapó Tuíra, líder do movimento contra construção de hidrelétrica no Rio Xingu. Já até mandou confeccionar um modelinho com a mesma estamparia de guerra que ela pinta sobre os seios. A propósito... Comentário politicamente incorreto entreouvido numa banca de jornais da Av. Paulista diante da primeira página da edição de ontem do Estado: "Bons tempos aqueles em que índia velha era apelido de destaque veterano em carro alegórico da parada gay." Boa viagem O melhor de Campos de Jordão é aquele friozinho desta época do ano. O pior, como se sabe, é o calor humano de 100 mil turistas. Ô, raça!