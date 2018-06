Tombamento de caminhão do Exército deixa um morto e 25 feridos no Piauí

Um militar morreu e ao menos 25 ficaram feridos em um acidente com um caminhão do Exército em Barras, no norte do Piauí, neste domingo, 9. O veículo tombou e caiu em uma ribanceira às margens da Rodovia PI-113, durante viagem que havia iniciado em Teresina e terminaria no município de Batalha.

O soldado Pedro Henrique Pimentel, natural do Piauí, morreu no local do acidente. Familiares confirmaram a identificação dele através de redes sociais. Os feridos receberam primeiro atendimento em Barras e foram encaminhados a hospitais da capital piauiense. O estado de saúde deles não foi informado.

Em nota, o Comando do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC) afirmou que os militares eram encarregados de uma obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na Rodovia BR-222 na região de Batalha. O comboio também era acompanhado por uma ambulância e um veículo do Exército que transportava máquinas.

Em paralelo à investigação da Polícia Civil, a unidade irá instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as causas do acidente.