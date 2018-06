Tombamento de carreta deixa um ferido na Anchieta Um carreta tombou na altura do quilômetro 47 da pista sul da Rodovia Anchieta, trecho de Serra, sentido litoral, às 16h40 desta sexta-feira, 9. Uma pessoa ficou levemente ferida e foi socorrida para a Santa Casa de Santos. O acidente causou cerca de dois quilômetros de lentidão na via, segundo a Ecovias, administradora do sistema Anchieta-Imigrantes. Estava em operação o esquema normal, cinco por cinco, com descida pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta, e retorno pelas pistas norte das duas rodovias. A visibilidade era boa. A concessionária estima que entre 90 e 165 mil carros trafeguem pelo sistema rumo à Baixada Santista neste fim de semana. No sábado, 10, a partir das 9 horas, deve ser implementada a operação descida no sistema.