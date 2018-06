Tombamento de ônibus deixa 9 mortos e 19 feridos na BR-135, no Piauí

Ao menos nove pessoas morreram e 19 ficaram feridas após o tombamento de um ônibus na BR-135, em trecho conhecido como 'Estrada da Morte', no interior do Piauí, na manhã deste sábado, 17. O acidente aconteceu na região de Povoado Paus, em Monte Alegre, no extremo sul do Estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva em declive e tombou o coletivo, que depois bateu em uma árvore.

Há um desnível considerável entre o asfalto e o acostamento na rodovia, segundo a central de informações da PRF em Teresina. Esse é o quarto acidente com vítimas fatais registrado no trecho da BR-135 neste ano. O ônibus era um fretado da empresa de turismo Gênesis, que fazia o trajeto entre Sobral, no Ceará, e São Paulo. A PRF informou que a empresa tinha autorização para o transporte interestadual.

Sete pessoas morreram no local do acidente e duas chegaram a ser atendidas no Hospital Municipal de Bom Jesus, mas não resistiram. A PRF chegou a informar que dez pessoas tinham morrido, mas divulgou uma recontagem, na manhã de domingo, que reduziu o total de vítimas fatais para nove. Os feridos foram encaminhados a vários hospitais da região, alguns com fraturas graves e risco de amputação. Ainda segundo a PRF, do total de 31 ocupantes do ônibus, somente dois saíram ilesos do acidente.

O tombamento ocorreu por volta das 7 horas da manhã de sábado. A falta de comunicação telefônica na região prejudicou os trabalhos da PRF e da perícia.