Torcedor do Náutico morre após cair em fosso no estádio

SÃO PAULO - Um torcedor do Náutico morreu ontem, 20, após cair em um fosso no Estádio José do Rego Maciel, em Recife, Pernambuco, durante a partida do clube contra o Santa Cruz. O motoboy Antônio Bezerra Costa Júnior, de 32 anos, comemorava o primeiro gol do Náutico, aos dois minutos do primeiro tempo, quando caiu em um fosso de três metros de profundidade que separa a arquibancada do campo.

O torcedor chegou a ser encaminhado ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em nota, o Náutico afirmou que está em luto e lamentou a morte de Costa Júnior.