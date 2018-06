Tornado atinge cidade no Paraná e deixa 20 feridos

CURITIBA - A cidade de Marechal Cândido Rondon (750 quilômetros de Curitiba) foi surpreendida no final da tarde de quinta-feira (19) por um tornado. Imagens gravadas por moradores mostram um “funil de vento” tocar o solo, segundo relatos de moradores à TV Tarobá. Não há registro de mortes, porém o Corpo de Bombeiros da cidade divulgou que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. Dezenas de casa tiveram telhados arrancados e conforme dados divulgados pela Copel, empresa responsável pela energia elétrica no Paraná, 9,5 mil casas ficaram sem energia por causa do “vento e descargas elétricas”.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), um tornado se formou a partir da tempestade por volta das 16h15 e foi considerado da categoria F1, quando os ventos atingem velocidade um pouco acima de 115 km/h.

Já em Santa Catarina, a cidade de Chapecó teve quatro residências destruídas, segundo os bombeiros, na localidade de Monte Alegre e outra dezena de residências na área rural. O instituto meteorológico local indicou a passagem de um tornado na cidade.

Por volta das 21 horas, o Corpo de Bombeiros já haviam iniciado a distribuição de lonas para a população, enquanto no hospital da cidade foram atendidas as 20 pessoas feridas.