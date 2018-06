Tornado em São Miguel das Missões causa destruição e fere 8

PORTO ALEGRE - Um forte tornado atingiu o município de São Miguel das Missões, na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, na noite deste domingo, 24, confirmou nesta segunda-feira, 25, a Somar Meteorologia.

As fortes rajadas de vento destelharam pelos menos 70 residências, um hospital, as instalações do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) e o Museu Arqueológico do município. A velocidade das rajadas não foi divulgada pelo Instituto de Meteorologia.

O Museu Arqueológico de São Miguel das Missões teve as vidraças quebradas e estátuas foram arremessadas para fora do prédio durante o vendaval. Em uma ala do hospital, o telhado de zinco foi arrancado, causando prejuízos à instituição. No interior do município, o forte temporal, somado com os ventos, arrancou árvores, derrubou postes e houve cortes na energia elétrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito pessoas tiveram ferimentos leves.

Há pouco mais de dez dias, outro tornado atingiu a localidade de Dolores, ao oeste de Montevidéu no Uruguai, matando quatro pessoas e deixando outras sete feridas.