Torre de rádio cai e mata uma pessoa em São Bernardo Uma pessoa morreu após a queda de uma torre da Rádio Bandeirantes, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, por volta das 8h45 desta quarta-feira, 23. A torre está montada num terreno atrás do Rancho da Pamonha, localizado na altura do quilômetro 43 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo. Inicialmente, os bombeiros haviam informado que a torre era de telefonia celular. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Segundo a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, outras sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Cubatão e ao Hospital de Diadema. As vítimas estavam trabalhando na torre, segundo a Ecovias. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A queda da torre não prejudicou o tráfego de veículos na região. De acordo com a assessoria de imprensa da Bandeirantes, a torre pertencia à Vip Rádio e TV, uma afiliada da rede Bandeirantes de Rádio, e retransmitia sinais para Baixada Santista na freqüência 90.9 FM (antiga Rádio VIP). Ampliada às 11h47