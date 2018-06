Totens de sinalização devem ser renovados O novo gerente da Paulista também pretende continuar com os investimentos públicos na área. Uma das medidas previstas é a renovação dos totens de sinalização das vias transversais, que abrigam os semáforos da Paulista. Em um percurso pela avenida, a reportagem constatou que apenas três deles estão, aparentemente, em bom estado. Outros 30 estão pichados, sujos, com adesivos colados e fios à mostra, como o que fica no cruzamento com a Rua Pamplona. "O contrato de limpeza dos totens será assinado nos próximos dias", adiantou Sertão. A Paulista também será a primeira avenida da cidade a ter equipes específicas de manutenção, compostas por pedreiro, serralheiro, pintor, ajudantes para os equipamentos de lixeiras, floreiras, gradis e totens. "As equipes serão permanentes e providenciarão imediata manutenção dos problemas", diz o síndico. Há a expectativa de que os grupos especializados comecem a trabalhar em quatro meses. Na lista de outras intervenções previstas estão a recuperação dos pontos de ônibus, em parceria com a SPTrans e a presença constante da guardas civis metropolitanos em toda a extensão da via, sobretudo para coibir a atuação de vendedores ambulantes, ainda em grande número ali. A Subprefeitura de Pinheiros, responsável pela área, também foi acionada - para o corte de mato e retirada de lixo do terreno que abrigará o futuro Parque Mário Covas, na esquina com a Rua Ministro Rocha Azevedo.