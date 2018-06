Toyota - De olho no futuro, no telão e nos dançarinos A Toyota escolheu os temas inovação, tecnologia e sustentabilidade para compor seu estande. No espaço, é possível conhecer desde as linhas de modelos fora-de-estrada e de passeio até um exemplar do carro com que a marca corre na Fórmula 1. O futuro também esta representado nos dois carros-conceito: RiN e 1/X. No espaço, diariamente, ocorrem shows musicais com a participação de dançarinos que interagem com um telão. RIN O design se baseia numa antiga árvore do Japão. O carro-conceito tem sensores que captam a freqüência cardíaca do motorista 1/X Híbrido, usa motor flexível e outro elétrico. Pesa apenas 400kg HILUX É o destaque do segmento pela versatilidade. O modelo reúne qualidades de carro de passeio, design moderno, conforto e bom espaço interno