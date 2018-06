Trabalhador morre em acidente com motosserra Vítima de um acidente com uma motosserra, o trabalhador rural Denílson Gregório Ferreira, de 34 anos, morreu na cidade de Cunha, no Vale do Paraíba. Ele estava cortando eucaliptos na Fazenda Santa Clara, quando uma das árvores caiu sobre seu corpo, fazendo com que perdesse o controle da motosserra. Segundo informações da Polícia Militar, o equipamento, que estava ligado, atingiu o abdome da vítima, provocando ferimentos graves. Ferreira foi levado com vida para o hospital público, mas morreu logo depois, na tarde desta quarta-feira. O trabalhador foi enterrado no cemitério do município de Lagoinha, onde morava com a família. A polícia apura as causas do acidente e deve concluir o inquérito em 30 dias.