Trabalhadores da construção civil fazem passeatas por SP Cerca de 800 pessoas ligadas ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo realizavam, na manhã desta quinta-feira, 8, uma passeata na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos. O grupo estava, por volta das 8 horas, próximo à ponte Cidade Jardim, seguindo em direção ao Morumbi. De Acordo com o presidente do sindicato, Antônio de Souza Ramalho, o objetivo da passeata era passar em várias obras da região onde os funcionários ainda estavam trabalhando e pedir para que participassem da greve, iniciada na segunda-feira, 5. Outras passeatas também estavam sendo feitas em outras regiões da cidade, de acordo com Ramalho.