Trabalhadores demonstram apoio à greve dos garis no Rio

Trabalhadores e estudantes de vários pontos do País enviaram fotos pelo Facebook em apoio à greve dos garis no Rio de Janeiro. As imagens mostram metroviários de São Paulo, metalúrgicos de Campinas, estudantes de Belo Horizonte e outros grupos reunidos com cartazes que manifestam solidariedade às reivindicações dos trabalhadores do Rio.

Os garis, em greve desde sábado, 1, exigem ser recebidos por algum representante da prefeitura para discutir a pauta de reivindicações da categoria, que inclui, entre outros pontos, salário base de R$ 1,2 mil, além de 40% de adicional de insalubridade. Até o momento, a prefeitura oferece aumento de 9% - que levaria o salário para R$ 874,59 - e adicional de insalubridade.A categoria tem 15 mil trabalhadores.

Equipes da Tropa de Choque da Polícia Militar, de guardas municipais e de uma empresa de segurança privada fizeram a escolta de garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) que não aderiram à greve. Cerca de 500 garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) fizeram na manhã desta sexta-feira, 7, um protesto em frente à sede da prefeitura do Rio, na Cidade Nova, no centro.