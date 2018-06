Trabalhadores do aeroporto de Frankfurt entram em greve domingo Os trabalhadores da pista do aeroporto de Frankfurt vão retomar sua greve no domingo por um período de cinco dias, depois do fracasso das negociações realizadas na sexta-feira entre seus representantes e a empresa operadora do local, a Fraport, sobre um acordo de reajuste salarial, disse o sindicato GdF neste sábado.