Trabalhadores Rurais lançam manifesto de apoio a Lula Um manifesto de apoio e engajamento na campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi lançado nesta segunda-feira, 7, pela Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco (Fetape), ligada à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). "Apesar de constatar algumas limitações e contradições no atual governo, reconhecemos que foi na gestão de Lula que foram dados os maiores saltos qualitativos e quantitativos na inclusão de milhões de trabalhadores e trabalhadoras até então excluídos do processo produtivo", afirma o texto. O manifesto foi aprovado durante o 7º Congresso Estadual de Trabalhadores Rurais, com a presença de 951 delegados e delegadas representando 178 sindicatos rurais em Pernambuco. De acordo com a Fetape, no governo Lula houve avanços no acesso ao crédito, assistência técnica e no acesso à terra.