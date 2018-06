Trabalho na Ponte do Limão começa no próximo mês Começa mais um capítulo da novela em que se transformaram as obras na Ponte do Limão, uma das mais movimentadas da Marginal do Tietê, na zona norte. Depois de a ponte ter a estrutura afetada seriamente por causa do choque com um caminhão, em dezembro de 2004, e de três anos de idas e vindas judiciais - com questionamentos do Tribunal de Contas do Município e demora das autoridades de trânsito -, finalmente o contrato para o início das obras foi assinado. A notícia boa, segundo a Siurb, é que não só o acesso na pista sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê - parte já com as ferragens expostas - vai receber as obras. Toda a ponte será recuperada, em um contrato no qual a Prefeitura vai gastar R$ 2,7 milhões. "Vamos fazer por partes, para atrapalhar o trânsito o mínimo possível", afirma o coordenador de Obras da Siurb, Carlos Garbuio. "O trabalho terá início em janeiro", garante. Depois da reforma, a Ponte do Limão, que atualmente suporta tráfego sob ela de veículos de até 4,40 metros de altura, terá gabarito maior, de 5,10 metros.