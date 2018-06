Trabalhos na encosta impedem liberação de rodovia em SC

Mesmo com a pista sul no quilômetro 663 da BR-376, no município de Guaratuba, litoral paranaense, estar totalmente limpa, a concessionária Autopista Litoral Sul, que administra a rodovia, decidiu realizar nesta quarta-feira, 3, trabalhos para a contenção do morro, antes de liberá-la ao tráfego. Na terça de manhã, um deslizamento de terra fez com que o tráfego fosse interrompido. A concessionária preferiu não estabelecer um prazo para o fim dos trabalhos. Funcionários iriam passar esta noite no local. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Saúde SC notifica 62 suspeitas de leptospirose Mais de 30 mil voltam para casa em SC TBG retoma obras de reparo do gasoduto Paraná encerra doações a Santa Catarina Chuva inunda ruas em Blumenau e Itajaí Mais de 5,5 mil imóveis continuam sem luz IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo comunicado da concessionária, os barrancos naquele local ainda apresentam perigo de novos deslizamentos, o que poderia comprometer a viagem. Enquanto a interdição não é suspensa, os motoristas que optarem por ir a Santa Catarina pela BR-376 precisam passar por um desvio de 7 quilômetros naquele trecho, passando pela pista norte, que é liberada de forma alternada para cada uma das direções.