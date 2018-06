Tradição judaica nas fábulas do Rei Salomão Com marionetes, sombras e músicas em iídiche, hebraico e português, Andi Rubinstein e Urga Maira Cardoso mergulham nas fábulas da tradição judaica sobre o Rei Salomão. Às 18 horas, no Centro de Cultura Judaica (Rua Oscar Freire, 2.500). Tel.: 3065-4333. Grátis. Recomenda-se retirar ingressos 1 hora antes e levar 1 quilo de alimento.