Tradicional programa da EY reconhece empreendedores que se destacaram em 2021

O talento empreendedor brasileiro continua em evidência mesmo num mundo complexo. Promovido pela EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, o programa Empreendedor do Ano é uma síntese disso. A 24ª edição brasileira teve os representantes das cinco categorias anunciados no dia 16 de fevereiro, em evento apresentado pela cantora e compositora Paula Lima, com comentários da jornalista Michelle Trombelli pelo Estadão Blue Studio.

Na categoria Master, voltada a empreendedores com participação acionária em empresas maduras e líderes em seus respectivos mercados, o representante escolhido entre os cinco homenageados foi Hélio Bruck Rotenberg, fundador e CEO da Positivo Tecnologia. “Quero dividir esse reconhecimento com todo o time da Positivo, que se orgulha de ser brasileira e de fazer hardware, uma área supercompetitiva”, disse Rotenberg.

Trajetórias de conquistas

Em 1987, enquanto atuava como coordenador do curso de Informática nas Faculdades Positivo, ele percebeu a oportunidade que existia na venda de computadores para escolas e entendeu que seria necessário criar uma fábrica do zero. Aos 27 anos, fundou a empresa, que se tornaria uma das maiores do setor. “Estamos cumprindo o nosso propósito de melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia”, celebrou Rotenberg.

Na categoria Family Enterprise, que agrega fundadores ou presidentes de empresas de controle familiar, o representante escolhido foi Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes – do qual a faceta mais conhecida são as Lojas Riachuelo. No discurso de agradecimento ele homenageou o pai, Nevaldo Rocha, falecido no ano passado, e citou a mobilização do grupo para se tornar um ecossistema de lifestyle. “Mesmo com 75 anos de existência, estamos nos sentindo como uma startup.”

Walter Schalka, da Suzano, foi escolhido como representante da categoria Executivo Empreendedor, destinada a CEOs que impulsionaram a transformação de empresas consagradas. É o caso da companhia de papel e celulose que, fundada em 1924, vem sendo liderada por Schalka há nove anos. “Estamos em constante transformação, cada vez mais cientes de que precisamos ter planos ambiciosos não só para a empresa, mas também para a sociedade”, ele declarou.

Os homenageados da 24ª edição do Empreendedor do Ano Brasil foram:

Categoria Master

Hélio Bruck Rotenberg (Positivo Tecnologia), Daniel Scandian, Marcelo Scandian e Robson Privado (MadeiraMadeira), João Adibe (Grupo CIMED) e Otávio Lage de Siqueira Filho (Jalles Machado)

Categoria Emerging

Emily Ewell e Duda Camargo (Pantys), Margot Greenman (Captalys), Fábio Boucinhas (Home Agent), Nathalia Arcuri (Me Poupe!), Anderson Rodrigues e Álvaro Gazolla (Vida Veg) e Santiago Sosa (Nuvemshop)

Categoria Impacto Socioambiental

Ronaldo Tenório (Hand Talk),

Leonardo Lorentz (Carbono Zero), Rodrigo Jobim Roessler (Molécoola), Rafaela Frankenthal (SafeSpace), Milena Satyro (Única) e Lucas Sarmento e Renato Paquet (Polen)

Categoria Family Enterprise

Flávio Rocha (Riachuelo)

Categoria Executivo Empreendedor

Walter Schalka (Suzano)

Negócios emergentes são contemplados em categoria específica

A categoria Emerging é focada em empreendedores que estejam à frente de empresas que se mostrem muito promissoras e de crescimento acelerado no mercado. Entre as sete empresas homenageadas nessa categoria, a representante eleita foi a Pantys, fundada em 2017 por Emily Ewell e Maria Eduarda Camargo, a Duda. A empresa produz calcinhas absorventes, com tecido biodegradável e antimicrobiano. Trata-se de uma opção sustentável para o ciclo menstrual, pois o produto tem durabilidade de 50 lavagens e permite à mulher evitar o uso de 400 absorventes descartáveis por ano. “É uma grande honra estar aqui representando o empreendedorismo feminino”, ressaltou Duda Camargo.

Visão integrada de sustentabilidade ganha relevância na escolha dos homenageados

Empreendedor do Ano valoriza modelos de liderança que contribuem positivamente para o ecossistema de negócios.

Ao abrir a cerimônia do Empreendedor do Ano, o CEO da EY no Brasil, Luiz Sergio Vieira, lembrou a importância das parcerias em um período tão delicado quanto o da pandemia. “Em momentos desafiadores temos a urgência de agir e a oportunidade de inovar. O empreendedorismo é isso, fonte de transformação tão fundamental para a sociedade, e a EY tem orgulho em fomentar este ecossistema com o propósito de criar um mundo melhor.”

Inovar se tornou, mais do que nunca, uma questão de sobrevivência. E muitos líderes empresariais conseguiram fazer isso sem desconsiderar a necessidade de gerar impactos positivos na sociedade. “A atenção aos temas socioambientais vem ganhando importância no processo do Empreendedor do Ano, em sintonia com a crescente preocupação registrada no mercado brasileiro em relação aos critérios ESG”, diz a sócia de EY Private e líder dos programas Empreendedor do Ano e Winning Women Brazil, Raquel Teixeira, referindo-se à sigla em inglês composta pelos pilares ambiental, social e governança.

Evidência da maior preocupação com a sustentabilidade é o fato de uma das cinco categorias do programa tratar exclusivamente do Impacto Socioambiental. Essa categoria foi criada para destacar empreendedores que têm como missão responder aos desafios estabelecidos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), aos quais os preceitos ESG são associados.

Na 24ª edição brasileira do Empreendedor do Ano, o representante escolhido entre os seis homenageados foi Ronaldo Tenório – um dos fundadores, há dez anos, da Hand Talk. Sediada em Maceió (AL), a empresa desenvolveu um aplicativo que realiza a tradução simultânea de conteúdos em português para a língua brasileira de sinais, promovendo dessa forma a comunicação inclusiva para pessoas surdas. “Empreender no Brasil é uma saga repleta de altos e baixos, mas, quando a gente percebe o impacto positivo que está causando na vida das pessoas, encontra motivos para seguir em frente”, disse o empreendedor.

Rumo a Mônaco

Criado em 1986, o programa Empreendedor do Ano se tornou o principal evento internacional da EY, que tem equipes presentes em mais de 150 países, com atuação em auditoria, consultoria, impostos, estratégia e transações. Desde que começou a ser realizada a etapa brasileira, em 1999, mais de 300 profissionais já foram reconhecidos e homenageados no País.

Eleito na categoria Master pelo júri que reuniu quatro nomes destacados do cenário corporativo brasileiro – André Prado (BBM Logística), Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), Rodrigo V. Borges (Domo Invest) e Rubens Menin (MRV) –, Hélio Bruck Rotenberg será o representante do Brasil na cerimônia do EY World Entrepreneur Of The Year™, tradicionalmente realizada em Mônaco – a edição deste ano está prevista para junho. O evento destaca um grande homenageado global. Em 2018, o próprio Rubens Menin, da construtora MRV, foi o primeiro brasileiro e latino-americano a conquistar essa honraria.