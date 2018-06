Tráfego aéreo no país cresce 31,63% em janeiro

Os números mostram continuação do crescimento de dois dígitos na demanda iniciada no fim de 2009, ano que registrou a maior alta no transporte aéreo no país desde 2005. Segundo a agência reguladora, foram transportados 6,5 milhões de passageiros em janeiro, contra 4,9 milhões no primeiro mês do ano passado.

O resultado de janeiro mostra crescimento nas participações de mercado de companhias aéreas de menor porte sobre as líderes TAM e Gol na comparação com o mesmo mês de 2009.

Apesar de manter liderança do mercado, a TAM viu sua fatia encolher de 49,51 por cento para 42,86 por cento. Enquanto isso, a Gol teve fatia reduzida de 41,05 para 40,99 por cento.

Já a Webjet passou de 4,33 por cento no início de 2009 para 6,68 por cento no primeiro mês de 2010. A Azul, que começou a operar em dezembro de 2008, pulou de pouco menos de 1 por cento em janeiro do ano passado para 4,99 por cento. A Trip saiu de 1,14 para 1,64 por cento.

Exceção entre as companhias de menor porte, a OceanAir, quinta maior empresa do setor no Brasil, teve sua participação de mercado reduzida de 2,55 por cento para 2,22 por cento no primeiro mês de 2010.

No mercado internacional, a demanda nos voos operados por companhias aéreas brasileiras subiu 13,07 por cento em janeiro contra o mesmo período do ano passado. A TAM ficou com 81,49 por cento do total, contra 84,44 por cento um ano antes. O market share da Gol subiu de 15,22 para 18,42 por cento, na mesma base de comparação.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Cesar Bianconi)