Tráfego ainda é intenso na volta do litoral paulista O motorista que utilizou o Sistema Anchieta-Imigrantes rumo à capital paulista no início desta terça-feira enfrentou alguns pontos de congestionamento. Às 09h30, de acordo com a concessionária Ecovias, todo o trecho de planalto da Rodovia dos Imigrantes apresentava lentidão. A situação também era complicada entre os quilômetros 70 e 74, na região da Ponte do Mar Pequeno, por causa dos semáforos existentes na via. Na manhã desta terça-feira, apenas a pista sul da Anchieta estava sendo utilizada para a descida. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na altura do quilômetro 232, no sentido Imigrantes, também havia registro de congestionamento. Acidente na Dutra Um caminhão que transportava uma carga de madeira tombou, na madrugada desta terça-feira, na alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra, na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Rio de Janeiro. O acidente também causou um derramamento de óleo combustível na via, prejudicando o tráfego. Às 6 horas, funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloquearam a pista expressa, mas mantiveram a local liberada para o trânsito. De acordo com a concessionária NovaDutra, às 9h30, o tráfego nesse trecho apresentava lentidão. No entanto, entre os quilômetros 230 e 231, no trecho entre Caçapava e São Paulo, às 9h30, havia congestionamento por causa da chuva e do excesso de veículos, informou a concessionária. Anhangüera e Bandeirantes De acordo com a concessionária AutoBAn, às 9h30 desta terça-feira, o tráfego era normal em toda a extensão da Rodovia dos Bandeirantes. Apesar do tempo nublado e dos pontos de chuva, o motorista não enfrenta congestionamento ou lentidão. Na Via Anhangüera, também não havia pontos de lentidão, de acordo com a concessionária. A AutoBan recomenda que os motoristas abasteçam o veículo antes de iniciar viagem e evitem os horários de pico. Castello Branco e Raposo Tavares Na Rodovia Castello Branco, de acordo com a concessionária ViaOeste, o tráfego era intenso por volta das 9h30 desta terça-feira. No entanto, não havia pontos de lentidão ou congestionamento. Na Rodovia Raposo Tavares, segundo o último boletim divulgado pela concessionária, às 9h30, apesar do mau tempo, a situação do tráfego também era normal.