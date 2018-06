Tráfego bom nas principais estradas de SP, exceto Régis Quem sai da capital paulista para passar o carnaval fora da cidade não encontra congestionamento no trecho paulista das principais estradas estaduais e federais; com exceção da Rodovia Régis Bittencourt, que apresenta congestionamento de 18 quilômetros na pista sentido Paraná, na região de Juquitiba, devido ao estreitamento de faixas no trecho de serra. Segundo a concessionária NovaDutra, o trânsito na região de Guarulhos, pela Rodovia Presidente Dutra, é bem intenso, mas não há registro de congestionamento. O mesmo ocorre na Rodovia Fernão Dias, que liga a cidade de São Paulo à capital mineira. O tráfego de veículos segue normal, sem pontos de congestionamento, nas principais estradas que levam o paulistano ao interior do Estado. Movimento intenso na saída da cidade pelas Rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Raposo Tavares, e Castello Branco. Pelo sistema Anchieta-Imigrantes, desde à 0h de quinta-feira, já desceram rumo à Baixada Santista mais de 148 mil veículos. A descida é feita pelas pistas norte e sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes. A viagem rumo ao planalto é feita apenas pela pista norte da Imigrantes. Segundo a Ecovias, não há pontos de congestionamento nem na Anchieta nem na Imigrantes. O mesmo ocorre nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, na região de Praia Grande, Tamoios, em todo o trecho de serra e na chegada a Caraguatatuba, e na Mogi-Bertioga.