Tráfego continua intenso nas estradas que chegam à capital O Sistema Anchieta-Imigrantes registrava dois pontos de congestionamento às 22h20 desta segunda-feira. Um era na altura do quilômetro 24 da Imigrantes, no Planalto, São Bernardo do Campo, e o outro na altura do quilômetro 48 da Anchieta, trecho de serra. Segundo a Ecovias, 3.923 carros trafegaram pelo sistema na última hora. Dos 683 mil veículos que desceram para a Baixada Santista, 394 mil já retornaram. Rodovias A Régis Bittencourt continuava com 15 quilômetros de lentidão, devido ao excesso de veículos, às 22 horas desta segunda-feira. O trecho de paradas ia do quilômetro 369 ao 354, região de Juquitiba. Segunda a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego estava moroso na Fernão Dias. Na rodovia Castelo Branco, o excesso de veículos causava lentidão entre os 31 e 25, próximo de Barueri, na pista interior - capital. Tinham sido registrados 7 acidentes, mas sem mortes, no trecho administrado pela concessionária Viaoeste. As Rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Castelo Branco e Raposo Tavares ainda tinham tráfego intenso, contudo sem pontos de lentidão. Na Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, permanece congestionado o trecho do quilômetro 204 ao 208, em Arujá. Na Ayrton Senna, que chegou a apresentar mais de dez quilômetros de lentidão nesta noite, havia congestionamento entre os quilômetros 29 e 32, região de Itaquaquecetuba. Segundo as concessionárias responsáveis pelas estradas, não houve acidentes graves. Atualizada às 22h23