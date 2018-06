Tráfego de caminhões será restrito na Tamoios no verão

O tráfego de caminhões na rodovia dos Tamoios será restrito a partir do dia 20 de dezembro. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. A rodovia leva ao Litoral Norte e deve melhorar o trânsito durante o verão. O trecho proibido é na pista sentido São José dos Campos a Caraguatatuba do km 9,6 (acesso para o Rio de Janeiro pela SP 070) até o km 83,4 (rotatória de Caraguatatuba) nas sextas-feiras das 18h às 24h. Ao sábados, os caminhões ficam proibidos de circular das 08 h às 13h. No sentido Caraguatatuba a São José dos Campos, os caminhões ficam proibidos de circular do km 83,4 (rotatória de Caraguatatuba) ao km 10,2 (acesso para São Paulo e Rio de Janeiro pela SP 070). Aos domingos e feriados a proibição vale das 15h às 24h. A resolução exclui da proibição veículos que transportem cargas de produtos perecíveis ou combustíveis que poderão circular com autorização dos órgãos técnicos competentes do DER. A proibição vale até o início de março.