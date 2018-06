Tráfego diminui, mas segue intenso para litoral Sul O tráfego está intenso no sistema Anchieta-Imigrantes, rumo ao litoral Sul de São Paulo, mas segue sem congestionamentos. Segundo a Ecovias, que opera o complexo de estradas, o tempo está descoberto, mas a visibilidade é boa. Entre 10hs e 11hs, passaram pelo sistema 6.936 veículos, uma redução em relação ao horário das 9hs às 10hs da manhã desta quinta-feira, que foi o pico no número de veículos que desceram até agora. Naquele horário, passaram em direção às praias 7.717 veículos. Da zero hora de quarta-feira até as 10 da manhã de hoje, passaram pelo sistema 111 mil veículos, menos da metade do que os operadores esperam, entre 250 mil e 350 mil nesse feriado prolongado.