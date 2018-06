Tráfego é intenso nas rodovias no primeiro dia útil do ano O tráfego continua intenso nas principais rodovias de São Paulo no sentido capital, principalmente pela Imigrantes, informa a Ecovias. A rodovia, que desde o início da manhã já apresentava pontos de lentidão nos trechos de planalto e Baixada, estava com tráfego lento também no início do trecho de serra, devido ao reflexo de um incêndio em um veículo de passeio por volta das 15 horas no KM 55. O fogo foi contido e não houve vítimas. O veículo já foi retirado e não havia interdição de faixa, no entanto, o tráfego estava lento, por volta das 15h30, entre os KMs 70 e 55 e entre os KMs 40 e 12 da rodovia dos Imigrantes. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o motorista era obrigado a reduzir a velocidade entre os KMs 292 e 285. O mesmo acontece entre os KMs 262 e 270 da rodovia Cônego Domenico Rangoni. Entre as 14 e 15 horas, 7.845 veículos subiram a serra. Dos 686 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste feriado de Ano Novo, 490 mil já retornaram. Desde as 11h30, o sistema opera no esquema 4x6, com descida feita pelas duas pistas da via Anchieta e subida pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes. O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos KMs 270 ao 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera-Guarujá). Dutra registra dois pontos de congestionamento A Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, registrava dois pontos de congestionamento às 16 horas desta terça-feira. Um era na pista marginal da via entre os quilômetros 228 e 230, em São Paulo, devido ao excesso de veículos. O outro trecho de lentidão ia do 151 ao 154, região de São José dos Campos, por conta de um engavetamento de veículos. O acidente, sem vítimas, ocorreu às 15h15 e resultou na interdição de uma faixa por 15 minutos. Nas Rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Dom Pedro I o tráfego fluía normalmente, sem registro de acidentes graves, segundo as concessionárias.