Tráfego é tranqüilo nas estradas paulistas Os motoristas que circulam pelas principais rodovias paulistas na manhã desta segunda-feira de carnaval encontram tráfego tranqüilo. Por volta das 7h30, nos sistemas Anhangüera-Bandeirantes, Castelo Branco-Raposo Tavares e Anchieta-Imigrantes, que ligam a capital paulista às cidades do interior e do litoral sul do Estado, o trânsito fluía normalmente, segundo informações das concessionárias que administram as estradas. Nas rodovias federais e estaduais o tráfego também estava tranqüilo, inclusive na Rodovia Régis Bittencourt, onde os motoristas que seguiram para Curitiba enfrentaram até 73 quilômetros de congestionamento no último sábado, 17. Acidente Uma mulher e uma menina morreram, por volta das 23h15 de domingo, num acidente que deixou outras seis pessoas feridas na altura do quilômetro 291 da pista sentido PR-SP da Rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A pista foi totalmente liberada à 1h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta tombou sobre um Monza, ocupado por seis pessoas, depois do caminhoneiro fazer uma manobra brusca para desviar de dois motoqueiros que haviam sido derrubados por uma picape. O congestionamento chegou a atingir 10 quilômetros na região, pois, como há uma valeta com gramado dividindo as pistas naquele trecho, não foi possível se fazer um desvio do tráfego para a pista sentido SP-PR. (Colaborou Ricardo Valota)