Tráfego lento em São Paulo, no sistema Anchieta-Imigrantes Ao contrário da maioria das estradas do País, o sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, apresenta tráfego lento, ao meio-dia deste domingo de carnaval. O trânsito chega a parar em alguns pontos na região de planalto, desde a saída da capital até o pedágio do quilômetro 32, em São Bernardo do Campo, devido ao excesso de veículos. Já na serra o motorista encontra outro congestionamento, dos quilômetros 40 ao 51. Segundo a Ecovias, que administra a estrada, a lentidão neste ponto é causada por três quedas de motocicletas ocorridas pela manhã. Os ocupantes das motos apresentaram ferimentos leves.