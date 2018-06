Tráfego segue intenso em três rodovias de SP O fluxo de veículos segue carregado em três rodovias usadas pelos motoristas para deixar São Paulo, nesta quinta-feira, 5, véspera do feriado de Páscoa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 22 horas, o movimento era intenso na Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra, mas sem pontos de lentidão. Nas rodovias Anhangüera, Ayrton Senna, Bandeirantes, Castelo Branco e Raposo Tavares, a circulação de veículos melhorou em relação à situação registrada há duas horas, de acordo com as concessionárias que administram as vias. O sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema sete por três (Operação Descida) e apresentava bom tráfego. De acordo com a Ecovias, o movimento nas vias foi mais intenso entre o final da tarde até as 20 horas. Marginal As horas passam, mas o trânsito continua ruim na Marginal do Tietê. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 21h30, o excesso de veículos provocava 12,5 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local da via entre a Ponte Nova Fepasa e a Rua Azurita, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Na Capital, eram registrados 43 quilômetros.