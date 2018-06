Tráfego tranqüilo nas estradas de São Paulo A Polícia Rodoviária e as concessionárias informam que agora é um ótimo momento para quem pretende iniciar viagem para o litoral ou para o interior do Estado pelas principais estradas de São Paulo. Os motoristas não encontram problemas nas Rodovias Presidente Dutra, Régis Bittencourt, Fernão Dias, Castello Branco, Raposo Tavares, Anhanguera, Bandeirantes e nas litorâneas Tamoios, Piaçaguera-Guarujá, Pedro Taques, Manoel de Nóbrega e Mogi-Bertioga. No Sistema Anchieta-Imigrantes, continua em vigor o esquema 5 X 5, com a descida para a Baixada Santista sendo feita por uma das pistas da Via Anchieta e pela nova Imigrantes. O retorno à capital paulista acontece pela outra pista da Anchieta e pela antiga Rodovia dos Imigrantes. Trânsito na capital O trânsito está tranquilo esta manhã em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a medição realizada pela empresa às 10 horas apontou apenas quatro quilômetros de congestionamento em toda a cidade. O único ponto com problemas que está gerando essa lentidão está localizado na Avenida do Estado com a Praça Alberto Lion, na região do Ipiranga. O trecho foi interditado para a continuidade das obras do ´Paulistão´ (antigo ´Fura-Fila´) e provoca morosidade na Avenida do Estado, sentido Ipiranga-Santana, desde o Viaduto Capitão Pacheco Chaves, na Vila Prudente, até o local dos serviços. O rodízio de veículos foi suspenso em São Paulo por causa do feriado prolongado de Corpus Christi. Assim, os carros com chapas finais 9 e zero, que estariam impedidos de circular nesta sexta-feira nos horários de pico, podem trafegar livremente por toda a cidade. O esquema será retomado na segunda-feira, atingindo os automóveis com placas finais 1 e 2.