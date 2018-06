Traficante colombiano de US$ 5 milhões é transferido do Rio

O traficante colombiano Nestor Ramon Caro-Chaparro, de 42 anos, um dos homens mais procurados do mundo, preso no último dia 16, no Rio, será transferido nesta manhã para um presídio federal, ainda não divulgado.

Segundo a Polícia Federal, o traficante será levado por volta das 9h30 de helicóptero de Bangu I para o Aeroporto do Galeão, no Rio, de onde seguirá, no avião da PF, para um presídio federal em outro Estado para aguardar a extradição.

O traficante foi preso quando deixava o Edifício São Carlos do Pinhal, no bairro de Copacabana, zona sul do Rio. Ele era procurado desde setembro de 2001, quando foi indiciado por tráfico e lavagem de dinheiro no Distrito Leste de Nova Iorque - como integrante do cartel colombiano do Vale do Norte.

Uma recompensa de US$ 5 milhões havia sido oferecida pelos EUA para quem encontrasse o traficante. Segundo eles, Caro-Chaparro morava há cinco anos em Copacabana.