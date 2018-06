Traficante colombiano se considera 'batata quente'

O traficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadía, de 45 anos, disse em entrevista veiculada pelo Fantástico no domingo, 26, que se considera uma "batata quente" e que a melhor solução para os governos é extraditá-lo para os Estados Unidos. O colombiano é mantido no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde também está preso o traficante Fernandinho Beira-Mar. Abadía afirmou que a prisão dele não vai prejudicar o tráfico de drogas. "Eu estou preso e sempre vai haver outro e outro. Não vai acabar o negócio jamais", afirmou ao programa da TV Globo. Ele comentou ainda a morte de pessoas envolvidas com o tráfico. "De todas as pessoas que começaram comigo nesse negócio, há muitos anos, não ficou nenhum. Há dois ou três. O resto morreu. A maioria morreu e outros tantos foram extraditados. Há muito poucos". Detido pela Polícia Federal de Aldeia da Serra, na Grande São Paulo, no dia 7 de agosto, o colombiano ressaltou que vinha sentindo a ineficácia dos disfarces. "Percebi algumas coisas, movimentos estranhos e situações anormais". Chegou inclusive a alertar a sua esposa. "Eu sempre lhe disse: mantenha-se afastada de todas as coisas. Porque eu sabia que em algum momento podia acontecer algum problema".