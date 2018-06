Traficante de drogas é preso com R$ 6 mil em notas falsas Policiais da delegacia Seccional de Taboão da Serra, souberam, por meio de denúncia anônima, que um traficante de entorpecentes estava colocando no mercado dinheiro falso. Os agentes seguiram para o Capão Redondo, na divisa da capital com Itapecerica da Serra, e detiveram Alailton de Andrade Araújo, de 52 anos. Além de R$ 6 mil em notas falsas, foram encontrados com ele 2,5 quilos de cocaína, um quilo de maconha e munição de pistolas de calibre 45 e ponto 40. A droga era acondicionada em cápsulas de canetas esferográficas. Havia na casa mil peças, 180 das quais já prontas para serem comercializadas. Foram apreendidos R$ 4,5 mil em notas falsas de R$ 50 e o restante de R$ 10. Segundo a polícia o traficante costumava dar essas notas como troco para os usuários de entorpecentes. Ele foi levado a Delegacia Seccional de Taboão da Serra, onde foi autuado em flagrante.