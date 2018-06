Traficante do Morro da Mangueira é preso no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio prendeu na quinta-feira um traficante que teria fugido do Morro da Mangueira, na zona norte da cidade, após a implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na comunidade.

Ele é apontado como homem de confiança das lideranças de uma facção criminosa que atua no Rio e também é ligado aos traficantes do Morro do Cajueiro, na zona norte. O suspeito controlava e distribuía os entorpecentes que seria vendido nas comunidades do Cajueiro, Mangueira e do Jacaré.

O preso foi capturado por volta das 20h, por uma equipe da especializada, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça. A localização dele foi descoberta após seis meses de investigação.