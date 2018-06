Traficante é preso em Cumbica com 7,2 quilos de cocaína Agentes da Polícia Federal detiveram, às 19h30 de terça-feira, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, Grande São Paulo, José Fogaça, de 56 anos. Fogaça foi flagrado com 7,2 quilos de cocaína misturados com resina. A droga estava escondida na armação interna de suas malas de viagem. A intenção do acusado era embarcar para a cidade de Amã, capital da Jordânia, no Oriente Médio, mas o equipamento de raio X flagrou a droga. O delegado Filippi Pecoraro indiciou Fogaça por tráfico internacional de drogas e o encaminhou para o Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos.