Traficante escondido na Rocinha se entrega à PM do Rio

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da PM do Rio, apresentaram nesta segunda, 14, o traficante Aroldo dos Santos, 31 anos, detido em um dos acessos da Favela da Rocinha, comunidade ocupada neste domingo pelas forças de segurança do Estado.

Aroldo estava foragido há 13 dias do sistema penal fluminense, onde cumpria pena em regime semi-aberto por associação ao tráfico. O rapaz decidiu se entregar à polícia depois de ouvir os apelos da mãe, que preferiu não se identificar. Ela acompanhou o filho na viatura que o levou para a 15ª delegacia policial (Gávea).

De acordo com o sub-tenente do Bope, Marco Antonio Gripp, a atitude de Aroldo deveria ser seguida por outros traficantes que ainda estão refugiados na comunidade. "É uma oportunidade que a gente tem de levar uma mensagem para a Rocinha e para os foragidos que estão com medo de se entregar. O cidadão Aroldo está se entregando, vai terminar de cumprir sua pena e retornar para levar uma vida decente", afirmou Gripp, ao colocar o rapaz algemado na viatura.