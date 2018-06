Traficante francês procurado pela Interpol é preso no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu um narcotraficante francês procurado pela Interpol, na noite desta quinta-feira, 30, no Morro do Castro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Pedrag Vukomanovic seria membro de uma quadrilha liderada pelo criminoso Antonio Ferrara. O grupo é apontado pelo governo francês como uma das mais violentas da país.

Pedrag fazia parte da célula da quadrilha no Brasil. O objetivo dos criminosos era traficar cocaína de outros países da América do Sul para a Europa por intermédio de "mulas" (pessoas que se dispõem a realizar o transporte de armas e drogas). Essas pessoas saiam do Brasil pelos aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O preso foi levado para a Delegacia de Combate às Drogas (DCOD).