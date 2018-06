Traficante internacional é preso em selva no Acre

SÃO PAULO - Foi preso durante uma operação da Polícia Federal no Acre um narcotraficante português, identificado como J.A.C.F., de 60 anos, condenado pela Justiça do Maranhão, Ceará, e pelo país Luxemburgo por tráfico de drogas.

A operação teve início com a suposta presença de um grupo peruano armado que teria invadido as instalações da base da Frente de Proteção Etnoambiental Envira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Igarapé Xinane. A base é localizada a cerca de 20 Km da fronteira com o Peru, às margens do Rio Envira, em região de selva densa e onde vivem diferentes etnias de índios isolados.

Segundo Carlos Travassos - coordenador-geral de Índios Isolados e Recente Contato da Funai - no sábado foi encontrado um acampamento no outro lado de um igarapé, onde havia um colchão, sacos de açúcar, uma mochila com cascas de cartuchos roubados da base e um pedaço de flecha. De acordo com a PF, após a retomada do Posto da Funai, foram realizadas incursões na mata, que culminaram com a prisão de J.A.C.F.

Com relação ao possível cerco aos Servidores da Funai, neste último final de semana, a Polícia Federal recebeu alguns e-mails do Servidor da Funai que relatavam que as coisas estavam sob controle no sábado e o contato mais recente teria informado sobre a presença rastros de pessoas. Diante dos fatos a Polícia Federal está analisando as informações e adotando as providencias cabíveis.