Traficante Matemático é encontrado morto no Rio

SÃO PAULO - O traficante mais procurado do Rio de Janeiro Márcio José Sabino Pereira, conhecido como Matemático foi encontrado morto dentro de um carro na manhã deste sábado, 12, na comunidade Coreia.

De acordo com a PM, houve intensa troca de tiros entre polícia e traficantes durante uma operação integrada com as polícias civil e federal no complexo de favelas de Senador Camará. O Batalhão de Choque foi informado de que Matemático teria sido baleado e iniciou busca pelo traficante, que foi encontrado morto por volta das 6h.

Matemático estava foragido do sistema penitenciário desde 2009, onde cumpria pena em regime semiaberto, por tráfico de drogas e homicídios. Ele era líder da facção Terceiro Comando Puro, que comandava o tráfico nas favelas da Coreia, Taquaral e Vila Aliança.

O traficante possui 26 inquéritos cadastrados no sistema de ocorrências policiais e quinze mandados de prisão.