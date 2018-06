Traficante morre em confronto com a polícia no Rio Morreu nesta segunda-feira, 13, o traficante Daniel Luna de Souza, de 21 anos, conhecido como Scooby. Ele foi baleado na tarde desta segunda, na cabeça e no tórax, em um confronto com policiais do 22.º Batalhão da PM (Maré) na Vila dos Pinheiros. Como retaliação, bandidos da Vila do João, local onde Souza nasceu, atacaram o Posto de Policiamento Comunitário da PM com uma granada. Estilhaços do explosivo feriram Jefferson Muniz da Conceição, de 25 anos. Uma mulher, identificada como Marinalva Fernandes de Oliveira, de 39, levou um tiro de raspão na perna esquerda. Eles foram socorridos no Hospital Geral de Bonsucesso. Na Maré, a polícia apreendeu uma pistola 9 milímetros, um fuzil e drogas. O caso foi registrado na 21.ª Delegacia Policial (Bonsucesso). De acordo com a PM, o traficante possivelmente é o mesmo que, em setembro, durante o primeiro turno da eleição presidencial, obrigou a comitiva da senadora Heloísa Helena (PSOL) a alterar seu trajeto ao fazer campanha no Complexo da Maré, zona norte.