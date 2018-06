Traficante preso com 139 quilos de maconha na SP-333

SÃO PAULO - O lenhador, R.R.G.S., de 24 anos, foi preso, às 18h45 de domingo, 20, em posse de 139 quilos de maconha por policiais rodoviários estaduais da 3ª Companhia do 2º Batalhão ao ser parado no quilômetro 450,5 da Rodovia Miguel Jubran, em Florínea, interior paulista.

Ao volante de um Fiat Palio Fire, placas HIK 2081, de Campina Grande do Sul (PR), com documentação falsa, o rapaz, morador de Assis, havia pego a droga em Guaira. A maconha, segundo os policiais, estava escondida dentro das laterais, do painel e dos para-choques do veículo.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas na Delegacia de Tarumã, o lenhador foi encaminhado para a Cadeia Pública de Palmital.