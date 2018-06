Traficante preso no salão de cabeleireiro O traficante João Carlos de Souza Batista, de 29 anos, conhecido como JC, chefe de um dos setores da venda de drogas no Morro do São Bento, em Santos, foi preso num salão de beleza quando estava fazendo luzes no cabelo. Segundo a Polícia Civil, ele nem chegou a esboçar reação. No Guarujá, foi descoberto um laboratório de refino de drogas na favela do Morro do Macaco Molhado, em Vicente de Carvalho, onde foram apreendidas drogas e encontrado armamento.