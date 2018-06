Traficante procurado pela polícia do Rio é preso em Niterói

Ricardo Valota, do Estadão.com.br,

SÃO PAULO - Investigadores da 77ª Delegacia, de Icaraí, em Niterói (RJ), prenderam, nesta quinta-feira, 17, Marcos César Alvim Câmara, o "Marquinho Cientista", 39 anos, por porte ilegal de arma. Ele foi preso quando chegava em sua residência, na Rua Joaquim Távora, na mesma cidade.

De acordo com os agentes, o criminoso foi localizado após três meses de investigações. No momento da abordagem ele confessou que guardava dentro da residência uma pistola 9mm israelense, carregada com 14 munições, e entregou a arma aos policiais.

Ao ser encaminhado para a sede da unidade, o bandido afirmou, em depoimento, que morava e atuava no tráfico de drogas da comunidade do Fallet/Fogueteiro, em Santa Teresa, na zona sul do Rio, mas resolveu morar em Niterói recentemente.

Ele já cumpriu pena de três anos, em 1994, por tráfico de drogas na comunidade da Vila Ipiranga, em Fonseca, Niterói. A pistola e as munições apreendidas foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) para serem periciadas.