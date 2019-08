Traficante que tentou escapar de presídio vestido de mulher é encontrado morto

RIO - O traficante que havia sido flagrado tentando fugir do presídio de Bangu 3 vestido de mulher, na semana passada, foi encontrado morto na cela onde estava detido na manhã desta terça-feira, 6. Desde que o plano de fuga fora descoberto, Clauvino da Silva, de 43 anos, estava em uma cela isolada de Bangu 1, no Complexo de Gericinó.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Clauvino teria se enforcado com um lençol. O Corpo de Bombeiros foi acionado e será realizado o registro de ocorrência. Também será instaurada uma sindicância para apurar os fatos.

Conhecido como Baixinho, Clauvino tentou fugir no sábado disfarçado de mulher. Ele foi flagrado por agentes utilizando roupas femininas, máscara e peruca. A suspeita é de que a filha do traficante tenha ajudado no plano frustrado.