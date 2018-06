Traficante tenta fugir da PRF com 572 kg de maconha no MS

Marcelo Eugênio da Silva, de 24 anos, foi preso nesta quinta-feira, 14, após tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia BR-267, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, transportando 572 quilos de maconha. Silva foi abordado na altura do quilômetro 18 da rodovia e ao receber o sinal de parada, diminuiu a velocidade, mas em seguida, arrancou com a caminhonete, onde estava a droga. O condutor da caminhonete jogou o veículo no acostamento e saiu rumo ao matagal, mas acabou sendo detido pelos policiais. Marcelo afirmou que foi contratado por R$ 800, para pegar a droga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, município que faz divisa com o Paraguai, e levar até a cidade de Brodowski, no interior de São Paulo. Dutra Já na Rodovia Presidente Dutra, um motorista que transportava 2,5 quilos de entorpecentes foi preso. De acordo com a PRF, o flagrante aconteceu por volta das 10 horas, quando Wladimir William Couto, de 24 anos, foi abordado na altura do quilômetro 230, na região de São Paulo e os policiais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) encontraram 10 pacotes escondidos no painel do veículo. Neles havia cerca de 1 quilo de crack e 1,5 quilo de cocaína. Consultando o prontuário de Couto, os policiais constataram que ele já havia cumprido pena por furto. O suspeito, as drogas e o veículo foram conduzidos ao Departamento de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil (Denar). (Com Fabiana Marchezi, do estadao.com.br) Atualizado às 14h36 para acréscimo de informações