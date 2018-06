Traficantes abrem fogo contra pessoas em avenida de Salvador

SÃO PAULO - Um menino de 9 anos e um adolescente de 16 anos foram baleados, por volta das 21h30 de sexta-feira, 7, por um grupo de traficantes armados na Avenida 19 de Maio - conhecida como Buraco da Gia - no bairro Acupe de Brotas, em Salvador (BA).

Segundo a Polícia Militar, eram pelo menos 11 homens, em vários veículos, que chegaram ao local à procura de comparsas. "Não houve confronto entre grupos rivais, na verdade eles chegaram atirando para todos os lados, contra homens, mulheres e todos que lá estavam. A criança e o adolescente acabaram baleados gratuitamente", afirmou o tenente Castro, da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar, de Brotas.

No momento em que os policiais chegaram ao local, testemunhas da comunidade já haviam encaminhado os dois feridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), localizado no mesmo bairro. Funcionários do hospital além de negarem informação sobre o estado de saúde das vítimas afirmaram não ter o contato da assessoria de imprensa da unidade.

Nenhum suspeito de pertencer ao grupo de atiradores foi preso segundo o oficial da PM. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA).